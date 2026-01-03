Seguro acompanha "com muita preocupação" situação no país

O candidato presidencial António José Seguro disse hoje acompanhar "com muita preocupação" a situação na Venezuela, país alvo de uma intervenção militar dos Estados Unidos, onde vivem cerca de 500 mil portugueses.

Relatos de explosões e ataques em várias zonas da Venezuela Relatos de ataques e explosões em diferentes pontos da Venezuela começaram a circular nas últimas horas, alimentando um clima de forte tensão e incerteza, sobretudo em Caracas e em zonas com presença militar estratégica. A informação, difundida inicialmente através de mensagens privadas e redes sociais, aponta para ataques a infra-estruturas militares, edifícios oficiais e aeroportos.

"Eu estou a acompanhar desde muito cedo, com muita preocupação, o que está a acontecer na Venezuela. Nós temos cerca de meio milhão de portugueses a viver na Venezuela, e estou preocupado com essa situação", disse hoje durante uma ação de campanha no Mercado Municipal de Castelo Branco.

O candidato apoiado pelo PS disse, no entanto, aguardar "que as autoridades portuguesas se pronunciem sobre, verdadeiramente, o que é que aconteceu e qual é a posição que têm".

"Estou a recolher informações. Neste momento, ainda não tenho informações fidedignas. Espero voltar a falar sobre este assunto ao longo do dia. Mas há um princípio que eu quero aqui sublinhar: que é o princípio da defesa do Direito Internacional", vincou.

Para o candidato presidencial, "as relações entre os Estados devem ser pautadas pelo respeito, pela soberania e pela afirmação do princípio do Direito Internacional".

Questionado se já se poderia afirmar que há uma violação do mesmo, António José Seguro disse querer "recolher mais informação", mantendo a "preocupação" com a comunidade portuguesa.

O Governo da Venezuela denunciou hoje uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos da América, após explosões na capital durante a noite, e o Presidente Nicolás Maduro decretou estado de exceção.

Entretanto, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o homólogo da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado e retirado à força do país, após os Estados Unidos terem realizado um "ataque em grande escala" no país.