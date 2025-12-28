Albuquerque espera que situação no porto de Leixões não se agudize novamente

O presidente do Governo Regional assumiu que a situação do caos no porto de Leixões foi "muito constrangedora" para a Região, mas agradece ao primeiro-ministro a pronta intervenção no assunto, em pleno dia de Natal.

Tal como o DIARIO já havia avançado, amanhã, segunda-feira, deverão chegar à Região dois porta-contentores para abastecer a Madeira e Porto Santo.

Em declarações à margem do lançamento do livro de Carlos Ramos, na Ribeira Brava, Miguel Albuquerque disse que estávamos quase em ruptura de abastecimento, mas afirma que a situação está desbloqueada.

"Espero que não se agudize no futuro", apontou o presidente do executivo madeirense

Quanto a prioridades para 2026 está o investimento na habitação acessível para madeirenses e porto-santenses.