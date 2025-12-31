Papa pede "desígnios libertadores e pacíficos" e critica estratégias armadas

O Papa Leão XIV afirmou hoje, no Vaticano, que o mundo precisa de projetos libertadores e pacíficos, e não de estratégias armadas destinadas à conquista de mercados, territórios e esferas de influência.

"Nos nossos tempos, sentimos a necessidade de um desígnio sábio, benevolente e misericordioso. Que seja um desígnio livre e libertador, pacífico e fiel", afirmou Leão XIV durante a celebração das Primeiras Vésperas, na Basílica de São Pedro, com o tradicional 'Te Deum' de ação de graças pelo ano findo.

"Outros desígnios, porém, hoje como ontem, estão a engolir o mundo", acrescentou o chefe dos católicos.

"São, antes, estratégias destinadas a conquistar mercados, territórios e esferas de influência. Estratégias armadas, revestidas de discursos hipócritas, proclamações ideológicas e falsos motivos religiosos", referiu.