António Costa expressa "grande preocupação" e pede resolução no respeito pelo Direito Internacional

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, expressou hoje "grande preocupação" com a situação na Venezuela, alvo de ataques dos Estados Unidos, e apelou a "uma resolução em pleno respeito pelo Direito Internacional".

"Estou a acompanhar a situação na Venezuela com grande preocupação. A União Europeia apela à desescalada e a uma resolução em pleno respeito pelo Direito Internacional e pelos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas", disse o ex-primeiro-ministro português, numa mensagem na rede X.

A União Europeia, sublinhou, "continuará a apoiar uma solução pacífica, democrática e inclusiva na Venezuela".

Costa disse ainda apoiar os esforços da chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, "em coordenação com os Estados-membros" da UE, "para garantir a segurança dos cidadãos europeus no país".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje um "ataque em grande escala" na Venezuela para a captura do chefe do Estado venezuelano, Nicolás Maduro, que foi retirado à força do país.

O Governo de Caracas denunciou uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos, após explosões na capital durante a noite, e decretou o estado de exceção.

A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodriguez, afirmou na manhã de hoje que desconhecia o paradeiro de Maduro, e exigiu uma "prova de vida" aos Estados Unidos.