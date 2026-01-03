UE pede contenção e respeito pelo Direito após ataques dos EUA

A União Europeia pediu hoje "contenção" e o respeito pelo Direito Internacional, após ataques aéreos norte-americanos na Venezuela, enquanto reiterou a falta de legitimidade do líder venezuelano, Nicolás Maduro, cuja captura foi reclamada pelos Estados Unidos.

"Maduro enfrentará justiça americana" Christopher Landau, antigo embaixador dos Estados Unidos no México e figura próxima da actual administração norte-americana, elogiou a acção dos Estados Unidos contra a Venezuela, afirmando que o Presidente Nicolás Maduro irá enfrentar a justiça.

"Falei com o secretário de Estado [norte-americano] Marco Rubio e o nosso embaixador em Caracas. A UE está a acompanhar de perto a situação na Venezuela", afirmou, numa mensagem na rede X, a alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas.

"A UE afirmou repetidamente que o senhor Maduro carece de legitimidade e defendeu uma transição pacífica. Em todas as circunstâncias, os princípios do Direito Internacional e da Carta das Nações Unidas devem ser respeitados", disse, acrescentando: "Pedimos contenção".

Diplomacia norte-americana descarta mais ataques para já Os Estados Unidos da América terminaram para já os ataques militares à Venezuela, afirmou hoje um senador republicano citando o chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio.

Na mesma mensagem, Kallas sublinhou que a "segurança dos cidadãos da UE no país é a máxima prioridade" de Bruxelas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje um "ataque em grande escala" na Venezuela para a captura do chefe do Estado venezuelano, Nicolás Maduro, que foi retirado à força do país.

O Governo de Caracas denunciou uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos, após explosões na capital durante a noite, e decretou o estado de exceção.

A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodriguez, afirmou na manhã de hoje que desconhecia o paradeiro de Maduro, e exigiu uma "prova de vida" aos Estados Unidos.