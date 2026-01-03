Chega questiona ministra sobre encerramento da Provedoria de Justiça na Madeira

O deputado do Chega, Francisco Gomes, questionou a Ministra da Justiça sobre o encerramento dos serviços da Provedoria de Justiça na Madeira, considerando tratar-se de “um ataque directo ao acesso dos madeirenses à justiça e uma falha grave do Estado”.

No requerimento apresentado, o parlamentar recorda que “a Provedoria de Justiça é um órgão constitucional essencial à defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos”, sublinhando a importância da proximidade institucional numa região ultraperiférica.

Francisco Gomes, citado em comunicado, critica ainda o fim do atendimento presencial, que deixou cidadãos sem acompanhamento directo, e classifica a decisão como uma opção política centralista que trata a Madeira “como território secundário”.

O deputado exige explicações ao Governo da República e medidas urgentes para a reabertura dos serviços, incluindo a reposição do atendimento presencial regular, alertando que a ausência de resposta “agrava a desigualdade territorial e mina a confiança dos cidadãos nas instituições do Estado”.