Chega critica postura da República e pede intervenção nas esquadras da Madeira e Açores

O grupo parlamentar do Chega à Assembleia da República viu aprovada uma proposta que pede a requalificação das esquadras da PSP, localizadas na Regiões Autónomas. O partido considera que as instalações estão "ao abandono e não garantem condições mínimas de dignidade aos agentes nem segurança às populações".

Numa nota à imprensa, o partido afirma que a PSP enfrenta há anos uma carreira desvalorizada, marcada por falta de progressão, baixos salários e condições de trabalho “inadmissíveis num Estado de Direito”. Para o Chega, esta situação é resultado direto da “má gestão contínua” de sucessivos governos, que, "durante décadas, não investiram nem modernizaram a infraestrutura policial das regiões autónomas".

Francisco Gomes, eleito pela Madeira, critica ainda a postura da direcção Nacional da PSP, que considera “silenciosa, conformada e incompetente”, "incapaz de defender os seus próprios profissionais ou de denunciar as condições degradantes em que muitos trabalham".

O deputado afirma que "muitas esquadras na Madeira e nos Açores estão a cair aos pedaços". "Isto é uma vergonha nacional! A PSP tem sido maltratada por anos de negligência do governo e por uma Direção Nacional que assobia para o lado", atira o parlamentar, reiterando que o Chega quer "pôr fim a este escândalo".

Já a deputada Ana Martins, eleita pelos Açores, afirma que as condições actuais colocam em causa o funcionamento normal dos serviços policiais e a segurança de agentes e cidadãos, sublinhando que as regiões autónomas têm sido esquecidas.