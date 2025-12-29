'Euro solidário' da Savoy Signature chega a seis instituições

A Savoy Signature voltou, este ano, a brindar seis instituições de solidariedade social com um cheque no âmbito da iniciativa 'Euro Solidário'.

A verba arrecadada de 42 mil euros, graças aos contributos voluntários dos hóspedes do Savoy Palace e The Reserve, do Royal Savoy, do Saccharum, do NEXT, do Gardens e do Calheta Beach, de 1 euro por estadia, permitiu entregar um cheque de 7 mil euros a cada uma das instituições.

Este ano, entre as instituições beneficiárias estão a APPNE – Associação Sem Limites, a Associação Os Especiais – Associação de Inclusão Social, a Liga Portuguesa Contra o Cancro, a Acreditar, o Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família e o Centro da Mãe.

Ver Galeria Foto Helder Santos/ASPRESS

Para Roberto Santa Clara, os resultados desta iniciativa "são positivos". De acordo com o CEO da Savoy Signature, o 'Euro Solidário' leva à letra a política de sustentabilidade do grupo, evidenciando a sua preocupação e dos seus hóspedes com a comunidade onde se inserem.

Além disso, aquele responsável, perante as instituições beneficiárias, fez questão de destacar o papel que as mesmas desempenham nas suas várias aéreas de actuação. É da junção de todas estas sinergias que Roberto Santa Clara diz que o grupo se sente realmente de "casa cheia". "Eu diria que este é o momento em que nos sentimos verdadeiramente de casa cheia", vincou, salientando a caminhada feita ao longo de todo o ano, juntamente com os hóspedes, que permite ter, no final de cada ano, e desde 2019, o momento de partilha que hoje teve lugar no Savoy Palace, esperando "contribuir para minimizar os desafios que estas instituições têm".