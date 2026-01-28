Ondas de vários metros causam estragos avultados no Paul do Mar

A forte agitação marítima provocada pela passagem da depressão Joseph, que desde ontem afecta o arquipélago da Madeira, já causou estragos significativos na freguesia do Paul do Mar, no concelho da Calheta.

De acordo com informações apuradas, ondas com vários metros de altura galgaram o cais da localidade, provocando danos numa embarcação que se encontrava atracada e numa viatura estacionada nas imediações.

Em declarações ao DIÁRIO, o presidente da Junta de Freguesia do Paul do Mar, Paulo Rodrigues, confirmou que a água do mar atingiu também algumas habitações situadas junto à orla costeira, causando inundações, nomeadamente no bairro social em frente ao mar. "Estou a chegar agora ao local, mas tenho relatos de pessoas que me ligaram a pedir ajuda porque a água entrou pelo bairro social que está em frente ao mar. A situação que conheço é que entrou mesmo dentro da casa de algumas pessoas", afirmou o autarca.

O presidente da Junta adiantou ainda que já contactou a Protecção Civil, aguardando a sua chegada ao local para, em conjunto, avaliar a situação e definir as medidas a tomar.

Ver Galeria Inundações no bairro social do Paul do Mar, Fotos Junta de Freguesia

Até ao momento, os Bombeiros Voluntários da Calheta não tinham sido chamados a intervir, não havendo registo de feridos.

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) colocou a Costa Sul sob aviso amarelo, com ondas do quadrante oeste entre 4 e 4,5 metros, até às 6 horas de quinta-feira. Também a Costa Norte está sob aviso laranja até às 3 horas de quinta-feira, dia 29, com ondas de noroeste entre 5 e 6 metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima.