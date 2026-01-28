Pelo menos cinco mortos devido a tempestade que deixou rasto de destruição

Pelo menos cinco pessoas morreram em consequência da passagem da depressão Kristin por Portugal continental na madrugada e manhã de hoje, que deixou um rastro de destruição em especial nos distritos de Leiria e de Coimbra.

A meio da tarde, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) confirmou que uma pessoa morreu em Vila Franca de Xira e outras três no concelho de Leiria, mas pouco depois a Câmara da Marinha Grande avançou que se verificou uma quinta vítima mortal no concelho, um homem de 34 anos.

A tempestade, que tinha posto o território nacional em alerta vermelho, provocou mais de 4.100 ocorrências até às 14:00 de hoje, número que as autoridades admitem que ainda possa aumentar, apesar de a Kristin já ter deixado Portugal continental e estar agora a atingir a Espanha.

Na sequência da chuva e dos ventos fortes que atingiram vários distritos -- foi registada uma rajada de 178 quilómetros por hora na base aérea de Monte Real -, foram ativados os planos distritais de emergência de Coimbra e de Castelo Branco, assim como 22 planos municipais de Emergência da Proteção Civil.

Em Leiria, por onde a depressão entrou no território continental, o presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes, pediu ao Governo que decrete a situação de calamidade, alegando que a cidade foi atingida de maneira drástica pela tempestade. O mesmo pedido foi também feito pelo município da Nazaré.

A maioria das ocorrências registadas pela ANEPC refere-se a quedas de árvores e de estruturas, movimentos de massa, inundações e obstrução de vias em vários distritos do país, estando ao final da tarde ainda 24 estradas ou autoestradas com a circulação condicionada.

Verificaram-se ainda danos em viaturas e habitações, que provocaram desalojados em vários concelhos atingidos pela Kristin, assim como o condicionamento de serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de água e comunicações

A depressão deixou ainda cerca de um milhão de pessoas sem energia elétrica, que tem sido gradualmente reposta ao longo do dia.

As autoridades, incluindo vários autarcas, alertaram, porém, que a reposição da normalidade vai demorar alguns dias, tendo em conta a extensão dos danos e dos prejuízos, uma dificuldade que também foi reconhecida pelo secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, deslocou-se à ANEPC, em Oeiras, onde afirmou que o Governo está em contacto com as autarquias locais afetadas pela Kristin e a avaliar os mecanismos de auxílio que podem ser acionados para mitigar os efeitos causados pelo mau tempo.

O estado de prontidão especial - o máximo previsto - foi prolongado até às 23:59 de hoje na orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, mantendo-se os avisos vermelhos em toda a costa de Portugal continental.