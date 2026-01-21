Forte tempestade causa pelo menos nove mortes na Tunísia, Argélia e Líbia

As inundações provocadas por fortes chuvas na Tunísia e na Argélia e rajadas de vento na Líbia causaram pelo menos nove mortes e centenas de pessoas estão desalojadas nos três países, devido a uma tempestade que afeta a região.

A Argélia confirmou três mortos e a Líbia dois, enquanto a Tunísia, o país mais afetado pelas chuvas, manteve as aulas suspensas e os movimentos restritos na metade norte do país, após a morte de quatro pessoas e o desaparecimento de quatro pescadores.

O diretor regional da Proteção Civil da Tunísia, Mounir Riabi, revelou que o país não registava os atuais níveis precipitação há 50 anos e garantiu a mobilização de recursos materiais e humanos para socorrer e assistir os cidadãos.

O presidente tunisino, Kais Said, deslocou-se às zonas afetadas.

A Proteção Civil da Argélia confirmou hoje a recuperação do corpo de um homem de 43 anos num tanque da aldeia de Nouari Hamou, na província de Mascara, a oeste do país, uma das zonas mais afetadas pelo mau tempo, que até agora causou três vítimas mortais.

Os serviços de Proteção Civil tinham recuperado nesta terça-feira o corpo de uma menina de 13 anos, que foi arrastada pela água na cidade de Zebouja, província de Chlef (oeste), além do corpo de um homem de 60 anos na província de Ghelizane (oeste).

Na Líbia, uma tempestade de areia e ventos fortes, superiores a 100 quilómetros por hora, atingiram várias cidades da zona leste e sul do país e causaram "a morte de duas pessoas jovens" na cidade de Bengasi (leste) - no aeroporto da qual os voos foram suspensos - após a queda de dois muros em diferentes incidentes, informou hoje a Meia-Lua Vermelha à agência oficial de notícias (WAL).

As autoridades do leste do país decidiram hoje prolongar por mais dois dias a suspensão do trabalho e aulas nas zonas do leste e do sul, afetadas pelas flutuações meteorológicas.

O temporal causou também numerosos danos em estradas, em edifícios, cujas entradas ficaram bloqueadas pelas inundações, desabamento de edifícios, queda de árvores e outros objetos metálicos.

A instável situação meteorológica continuará nos próximos dias no Magrebe, segundo as previsões oficiais.