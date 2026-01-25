Mais de 600 mil pessoas sem eletricidade nos Estados Unidos devido à tempestade de Inverno

Mais de 600 mil clientes ficaram hoje sem eletricidade nos Estados Unidos da América devido à forte tempestade de neve, chuva e frio que varre o país e que deverá prolongar-se durante a próxima semana.

De acordo com a agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), que cita o 'site' de monitorização poweroutage.com, os estados do Tennessee, Texas, Mississippi e Louisiana, no sul, registaram o maior número de clientes residenciais e comerciais sem eletricidade, cada um com mais de 100 mil, depois de a tempestade ter deixado neve e chuva gelada na região.

Uma tempestade de inverno de grandes proporções está hoje a avançar para o nordeste dos Estados Unidos, após fortes nevões no centro do país, com cortes de energia e de transportes a afetar milhões de pessoas.

O serviço meteorológico nacional (NWS) alertou para queda de neve abundante e acumulação de gelo com potenciais consequências "catastróficas à escala local", desde as planícies do sul até ao litoral atlântico.

No total, 20 estados e a capital norte-americana, Washington, declararam o estado de emergência e muitos supermercados registaram ruturas de mercadorias, com a tempestade a poder afetar 200 milhões de pessoas.

Cerca de 14.000 voos com destino ou partida nos Estados Unidos foram cancelados durante o fim de semana, de acordo com a plataforma FlightAware.

Em Portugal, pelo menos dez voos com destino ou partida em Portugal estão a ser afetados pela forte tempestade que está a afetar os EUA e o Canadá, segundo o balanço recolhido pela Lusa com base na informação disponibilizada pela ANA Aeroportos.

De acordo com o balanço feito pela Lusa, com base na informação disponível no 'site' ANA Aeroportos, entre as 10:40 e as 23:55 de hoje está previsto o cancelamento de oito voos com partida no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, dos quais um para Filadélfia, um para Nova Iorque (Aeroporto Internacional John F. Kennedy), um para Washington, um para Newark e outro para Boston.

Com partida na capital, no período analisado, estão ainda previstos cancelamentos de três voos com destino ao Canadá, dos quais dois para Toronto e um para Montreal.

No aeroporto Sá Carneiro, no Porto, não há partidas previstas para os EUA ou para o Canadá, mas um voo proveniente de Newark, nos EUA, que estaria previsto chegar pelas 13:10, está agora previsto para as 15:35.

Já no aeroporto de Ponta Delgada, nos Açores, um voo com destino a Boston para esta tarde foi cancelado, não havendo chegadas previstas no período analisado provenientes dos EUA ou do Canadá.

De acordo com a informação disponibilizada no 'site' da ANA Aeroportos, não há voos previstos até ao final do dia de hoje com partida ou destino no aeroporto de Faro e do aeroporto do Funchal de e para os EUA ou Canadá.

A tempestade, descrita pelo NWS como "invulgarmente extensa e de longa duração", é provocada pela chegada de uma massa de ar ártico proveniente do Canadá.

Em Nova Iorque, onde se espera que as temperaturas permaneçam negativas durante todo o dia e até 30 centímetros de neve no Central Park, o presidente da câmara, Zohran Mamdani, pediu que se evitem deslocações não essenciais.

As quedas de neve já foram registadas no sábado no centro dos Estados Unidos, nomeadamente no Kansas, Oklahoma e Missouri.

Em Dallas, cidade habituada a climas mais amenos, os termómetros desceram aos seis graus Celsius negativos (-6 °C).

Em Houston, cidade com perto de 2,4 milhões de habitantes, abriram centros de acolhimento para pessoas em situação de sem-abrigo.

Os investigadores notam que as perturbações no vórtice polar são mais frequentes há 20 anos, o que pode dever-se ao aquecimento rápido do Ártico, embora sublinhem a necessidade de mais dados para estabelecer uma ligação firme.

A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, alertou que "cinco ou seis minutos no exterior podem ser literalmente perigosos para a saúde", com o frio extremo a manter-se durante a próxima semana.