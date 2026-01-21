Pelo menos cinco mortos num tiroteio na África do Sul

Pelo menos cinco pessoas morreram hoje vitimas de um tiroteio em Atteridgeville, a oeste de Pretória, capital da África do Sul, segundo fontes policiais.

Um comunicado da polícia sul-africana confirmou que "cinco pessoas foram baleadas no exterior de um quiosque por desconhecidos e os paramédicos declararam as vítimas mortas no local".

O ataque ocorreu por volta das 13:15 locais (11:15 em Lisboa), quando um número ainda indeterminado de suspeitos se aproximou das vítimas e abriu fogo sem dizer uma palavra, fugindo de seguida.

A polícia indicou que será aberta uma investigação por cinco crimes de homicídio e que as autoridades continuam a investigar o motivo do ataque.

Este foi o segundo tiroteio registado na África do Sul em menos de uma semana, depois de, na terça-feira, duas pessoas terem morrido e outras três ficarem feridas num ataque armado à porta do Tribunal de Magistrados de Booysens, em Joanesburgo.

Segundo meios de comunicação locais, as vítimas foram atacadas enquanto apoiavam um arguido que comparecia em tribunal num processo por homicídio e tentativa de homicídio ocorrido em abril de 2025, em Mondeor, um subúrbio de Joanesburgo.

Dados oficiais indicam que os homicídios estão entre os crimes mais frequentes na África do Sul.

Só em 2025, entre janeiro e março, foram registados 5.727 assassínios, enquanto entre abril e setembro do ano passado o país teve uma média de 63 homicídios por dia.