Mais de 19 mil voos cancelados desde sábado nos EUA devido à tempestade de Inverno

Mais de 19.000 voos com destino ou partida dos Estados Unidos foram cancelados desde sábado passado devido à tempestade de inverno que assola dois terços do território norte-americano, que causou a morte de pelo menos 15 pessoas e deixou quase 800.000 lares sem eletricidade esta segunda-feira.

No total, 19.450 rotas foram canceladas, de acordo com a plataforma Flightaware, devido à tempestade, que causou a morte de pelo menos 15 pessoas e deixou quase 800.000 residências sem eletricidade hoje, de acordo com a plataforma poweroutage.us.

No domingo, a tempestade levou ao pior dia de cancelamentos de voos desde a pandemia de covid-19, em 2020, com mais de 11.000 voos cancelados e 17.000 atrasos, de acordo com o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy.

Esta segunda-feira à tarde, 5.779 voos foram cancelados e mais de 18.000 sofreram atrasos, de acordo com a Flightaware.

O aeroporto norte-americano mais afetado foi o de Dallas (Texas), com 378 voos cancelados, seguido do aeroporto Logan, em Boston, com 321 cancelamentos.

Em seguida, vêm os três aeroportos de Nova Iorque: o John F. Kennedy, com 290 cancelamentos; o La Guardia, no distrito de Queens, com 270; e o Newark, com 265.

Por companhias aéreas, a mais afetada hoje é a American Airlines, com 1.134 voos cancelados, seguida pela Republic, com 636, e pela Delta, com 439.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, em inglês), a tempestade continuará a afetar hoje o nordeste dos EUA com fortes nevões à medida que se afasta da costa leste.

A agência também alerta para temperaturas gélidas que atingirão mínimos históricos nos próximos dias, especificando que se esperam temperaturas abaixo de zero quase todas as manhãs desta semana, desde a região das Planícies do Norte até ao Vale do Ohio e ao nordeste.

Os estados mais afetados são o Tennessee (247.300), o Mississippi (153.620) e o Louisiana (121.401).

Mais neve acumulou-se no nordeste dos EUA trazendo um sofrimento prolongado a partes do sul, onde a chuva gelada deixou centenas de milhares de pessoas tremendo sem eletricidade.

A neve profunda - com mais de 30 centímetros, estendendo-se por uma faixa de 2.100 quilómetros, do Arkansas à Nova Inglaterra - além de cancelar voos, provocou hoje problemas no trânsito e o encerramento de escolas em toda a região.

O Serviço Nacional de Meteorologia informou que as áreas ao norte de Pittsburgh registaram até 50 centímetros de neve e enfrentaram uma sensação térmica de até -31 graus Celsius na madrugada de segunda para terça-feira.

O número crescente de mortes incluiu duas pessoas atropeladas por limpa-neves em Massachusetts e Ohio, acidentes fatais de trenó no Arkansas e no Texas, e uma mulher cujo corpo foi encontrado pela polícia, com a ajuda de cães farejadores, coberto de neve, depois da vítima ter sido vista pela última vez a sair de um bar no Kansas.

Na cidade de Nova Iorque, as autoridades afirmaram que oito pessoas foram encontradas mortas ao ar livre durante o fim de semana gelado.

A maioria dos cortes de energia ocorreu no sul, onde rajadas de chuva gelada no fim de semana causaram a quebra de galhos de árvores e linhas de energia, provocando cortes graves no norte do Mississippi e em partes do Tennessee.

Partes do Mississippi estavam a sofrer as consequências da pior tempestade de gelo do estado desde 1994.

Hoje, as autoridades correram para levar camas de campanha, cobertores, água engarrafada e geradores para os abrigos nas áreas mais afetadas.

A Universidade do Mississippi, onde a maioria dos estudantes ficou sem energia elétrica, cancelou as aulas durante toda a semana, pois o campus de Oxford continuava coberto por uma camada de gelo perigosa.

O presidente da câmara de Oxford, Robyn Tannehill, disse nas redes sociais que tantas árvores, galhos e linhas de energia caíram que "parece que um tornado passou por todas as ruas".