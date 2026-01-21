Tempestade Harry causa um morto na Grécia e vários deslocados em Itália

Uma morte e inundações na Grécia, bem como pessoas retiradas de casa e escolas fechadas em Itália, são alguns efeitos causados pela tempestade Harry no sul da Europa, quando Portugal se prepara para a Ingrid, uma nova tempestade.

A Grécia sofreu hoje uma forte tempestade de chuvas torrenciais, nevões e ventos fortes que causaram a morte de uma pessoa e provocaram inundações significativas em várias zonas de Atenas, a capital do país.

A tempestade colocou a maior parte da Grécia em alerta vermelho e causou a morte de um guarda-costas na vila costeira de Paralio Astros, na península do Peloponeso (sul).

O homem tinha-se deslocado com os seus colegas ao porto da vila para ajudar a garantir que os barcos no cais não fossem levados ou afundados pelas fortes ondas, informou o ministro dos Assuntos Marítimos da Grécia, Vasilis Kikilias.

Ainda se desconhece se morreu afogado ou devido a um possível embate com a cabeça contra as rochas submersas na base do cais.

Em Atenas, duas estações de metro tiveram de fechar por ficarem inundadas, enquanto nos subúrbios de Glyfada, Voula e Vouliagmeni, situados a cerca de 14 quilómetros a leste do centro da capital, várias ruas transformaram-se em rios que arrastaram carros e inundaram caves e lojas.

Os Bombeiros receberam cerca de 190 chamadas apenas na região da capital Ática para drenar espaços interiores inundados ou remover árvores derrubadas pelo vento.

A Proteção Civil tinha enviado de manhã avisos de emergência aos residentes da Ática (centro), da ilha de Eubeia, da região da Beócia (centro) e do Peloponeso (sul), instando-os a "reduzir os seus deslocamentos" ao mínimo possível.

No Peloponeso, onde os ventos são especialmente fortes, foram canceladas várias ligações de comboio. Ática, Peloponeso, Grécia Central, Macedónia Ocidental, Tessália e as ilhas do norte do Egeu ativaram o alerta vermelho.

Inundações importantes também se verificaram na região de Corinto, situada a cerca de 80 quilómetros a sudoeste de Atenas, e especialmente em Korfos, uma vila costeira de 300 habitantes, que ficou totalmente submersa.

Na Grécia central, as fortes nevões deixaram várias aldeias nas montanhas isoladas, enquanto os arredores de Salónica (norte), a segunda cidade do país, também se cobriram de branco, sem que fossem relatados problemas graves.

Em Itália, pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas e escolas encerradas. Foram retirasdas dezenas de famílias de casa e foram encerradas escolas em várias províncias do sul do país. As zonas da Calábria, Sicília e Sardenha mantêm o alerta vermelho.

Os avisos de nível máximo permanecem ativos em vários locais destas três regiões, onde as chuvas torrenciais e ventos de até 120 quilómetros por hora provocaram inundações e danos nas infraestruturas.

A ilha da Sicília é uma das regiões mais afetadas pelo temporal, com mais de 200 pessoas retiradas das suas populações e danos na rede ferroviária.

Na região da Calábria, a situação é particularmente crítica em Catanzaro, onde o bairro costeiro de Lido ficou inundado por água e areia, enquanto nas Ilhas Eólias, o arquipélago continua isolado pelo quarto dia consecutivo devido ao mau tempo e ao mar.

Por outro lado, na Sardenha, apesar de a tempestade ter começado a abrandar, mantém-se uma vigilância apertada sobre barragens e rios para prevenir transbordos, especialmente nos arredores de Cagliari, onde cerca de cem pessoas permanecem fora das suas populações como medida preventiva.

Por sua vez, Portugal viveu um dia de chuva, especialmente intensa na costa norte, e neve nos pontos mais elevados como prelúdio da tempestade Ingrid a partir de amanhã, que pode provocar ondas de até 15 metros de altura.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém em nível amarelo os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viana do Castelo devido ao forte ondulação, que deverá passar para o nível laranja nas próximas horas.

Em paralelo, Braga, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo e Vila Real estão em aviso amarelo devido à queda de neve.

A passagem da depressão Ingrid é esperada para a tarde de quinta-feira e trará chuva intensa, granizo e trovoadas, enquanto se prevê neve acima dos 800 metros, um cota que poderá descer para os 600 metros entre sexta e sábado.