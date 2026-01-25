 DNOTICIAS.PT
Rasto de óleo na Praça da Autonomia

Bombeiros espalharam farelo para evitar acidentes

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados esta tarde, cerca das 14h40, para a Praça da Autonomia, na frente-mar do Funchal, devido a um rasto de óleo deixado por uma viatura avariada.

Para reduzir o risco de escorregamentos, os operacionais espalharam farelo sobre o resíduo, garantindo segurança aos peões e veículos na zona.

