Rasto de óleo na Praça da Autonomia
Bombeiros espalharam farelo para evitar acidentes
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados esta tarde, cerca das 14h40, para a Praça da Autonomia, na frente-mar do Funchal, devido a um rasto de óleo deixado por uma viatura avariada.
Para reduzir o risco de escorregamentos, os operacionais espalharam farelo sobre o resíduo, garantindo segurança aos peões e veículos na zona.
