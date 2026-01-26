Pelo menos 28 mortos na Polónia devido ao rigoroso Inverno

Pelo menos 28 pessoas morreram de hipotermia entre dezembro e janeiro devido ao rigoroso inverno na Polónia, declarou hoje a polícia, acrescentando que houve encerramento de linhas de comboio, acidentes de viação e suspensão de aulas.

De acordo com o Instituto Meteorológico da Polónia, este é o inverno mais rigoroso desde 2010.

Segundo dados do Comando-Geral da Polícia, só na segunda semana de janeiro 10 pessoas morreram devido ao frio, a maioria sem-abrigo, idosos ou doentes.

O patrulhamento de assistência foi intensificado e foram renovados os apelos para que os cidadãos avisem sobre qualquer caso de pessoas em perigo ou em situação de vulnerabilidade.

Além disso, a rede ferroviária em quase todo o país está paralisada pelo gelo nos cabos aéreos, que levou ao cancelamento em massa nas rotas nacionais e internacionais e atrasos de várias horas em quase todas as viagens.

As autoridades registaram dezenas de engavetamentos em várias estradas, provocados por placas de gelo, um fenómeno particularmente comum na rede rodoviária das regiões centro e sul do país.

De acordo com a porta-voz do Instituto Meteorológico, Grazyna Dabrowska, os cidadãos devem prestar muita atenção aos alertas enviados pelos serviços de emergência para os seus telemóveis, advertindo que "os avisos são sérios, pois são esperadas condições meteorológicas muito perigosas", com o nevoeiro denso a reduzir a visibilidade para menos de 200 metros.

O Centro de Segurança do Governo emitiu um aviso para quase todas as regiões da Polónia e, de acordo com as previsões, as temperaturas noturnas deverão descer até aos -15° Celsius, com vento e chuva gelada a persistirem pelo menos até quarta-feira.

Centenas de escolas em todo o país suspenderam as aulas e as rotas dos autocarros escolares foram interrompidas devido às condições do tempo.