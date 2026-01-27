Projecto Sassetti x Bordal apresentado em Madrid

No contexto da exposição 'Águas doces, águas livres', patente na Tönnheim Gallery, em Madrid, foi apresentada uma das obras do projecto Sassetti × Bordal, resultante de uma residência artística desenvolvida na Bordal – Bordados da Madeira.

A obra - 'Furo, Fio, Traço' - nasce do cruzamento entre a criação contemporânea e os gestos fundadores da estamparia e do Bordado da Madeira, num processo que valoriza o fazer manual como linguagem artística. O projecto estrutura-se a partir de três elementos essenciais do processo tradicional — o furo que marca, o fio que desenha e o traço que permanece — revelando o bordado como território de experimentação, memória e permanência.

Mais do que uma peça final, o projecto Sassetti × Bordal "valoriza o processo como parte integrante da obra, onde o gesto, o tempo, os materiais e o saber-fazer assumem um papel central", explica um comunicado enviado às redacções, acrescentando que a residência artística realizada na Bordal deu origem a um corpo de trabalho que cruza património, estamparia e arte contemporânea, afirmando o Bordado da Madeira como uma prática viva e em permanente diálogo com o presente.

Após a apresentação em Madrid, está já anunciada a exposição do projecto Sassetti × Bordal na Madeira, com inauguração marcada para o dia 18 de Março, na Galeria Lourdes – Quinta de São João, em Câmara de Lobos, permitindo ao público conhecer a obra e o percurso criativo que lhe deu origem.

Com este projecto, a Bordal reforça a sua actuação no campo da cultura e da criação artística, afirmando-se como espaço de residência e investigação artística e contribuindo para a valorização do Bordado da Madeira enquanto património vivo e linguagem artística contemporânea.