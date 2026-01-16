Rede social X volta a funcionar após falhar pela segunda vez esta semana

A rede social X, antigo Twitter, voltou a funcionar normalmente por volta das 16:00 (hora de Lisboa), após estar 'em baixo' esta tarde, pela segunda vez esta semana em vários países, incluindo Portugal.

Os utilizadores da rede social comunicaram à página Downdetector problemas com o serviço tanto na aplicação móvel como na sua versão 'web', de acordo com os relatos enviados ao 'site', que registou cerca de 950 ocorrências em Portugal e mais de 4.000 em Espanha, pouco depois das 15:00.

Ao aceder à rede social e tentar recarregar a página, o X informava que "as publicações não estão a ser carregadas neste momento" e pedia para tentar novamente.

Por volta da mesma hora, mais de 50.000 utilizadores norte-americanos tinham relatado problemas à página Downdetector.

O motivo da falha permanece desconhecido.