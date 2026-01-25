X Mostra do Mel de Poncha com balanço positivo

A presidente da Casa do Povo da Serra de Água, Orlanda Silva, fez este domingo, 25 de Janeiro, um balanço positivo da X Mostra do Mel e da Poncha.

Ribeira Brava anuncia apoio aos apicultores durante a Mostra do Mel e da Poncha O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, marcou presença este sábado, 24 de Janeiro, na abertura da X Mostra do Mel e da Poncha, na Serra de Água, onde destacou a importância do evento para a identidade local, a economia da freguesia e a valorização do sector apícola.

Em nota emitia, a responsável pela instituição promotora do evento destaca que comerciantes, artesãos e apicultores mostraram-se “satisfeitos com o evento”, que vai hoje no seu segundo e último dia.

Orlanda Silva destaca que o primeiro dia da mostra, ontem, “superou as expectativas” e que o “novo formato funcionou”, abrindo caminho para futuras edições com “mais ideias”, incluindo iniciativas que valorizem o mel e os seus derivados, assim como o artesanato de produção local.

Apoios a 86 apicultores ao abrigo do PEPAC totalizam 116.400 euros O Secretário Regional de Agricultura e Pescas avançou, ontem, que as cartas de aprovação dos apoios aos apicultores, no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, totalizando 116.400 euros, vão chegar a 86 apicultores, naqueles que foram os primeiros projetos de investimento aprovados pela PEPAC Madeira.

A responsável enaltece ainda que as oficinas de artesanato, gastronomia, conhecimento e informação são uma “mais-valia” e “incentivam à inovação”.