Centro Interpretativo do projecto ecoRoute inaugurado esta sexta-feira

Englobado nas celebrações dos 22 anos de actividade do Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea – Associação CEAM, o Centro Interpretativo do projecto ecoRoute é inaugurado, esta sexta-feira, pelas 18 horas, na Sala José da Silva 'SACA', no Complexo Balnear da Barreirinha.

O projecto ecoRoute concebeu e implementou durante os últimos três anos uma abordagem multidimensional e integrada que promoveu uma oferta de Turismo Subaquático Cultural e Natural inteligente, nas regiões ultraperiféricas dos Açores, da Martinica e da Madeira, com o enfoque ecológico que se baseia nos recursos naturais e culturais, diversificando e desenvolvendo produtos subaquáticos para benefício dos residentes e visitantes.

Este é um projecto co-financiado pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP-5-OR), envolve 9 parceiros de vários países, nomeadamente a Atlantis Symvouleftiki Anonymi Etaireia Atlantis Consulting Sa (ATL), e Enalies Technolo-Gies Ike (ETEC), na Grécia; a Universite D'aix Marseille (AMU), na França, no arquipélago da Martinica, o Deep Turtle Plongee (DTP) e a Association Archeologie Petites Antilles (AAPA); a Universidade Nova de Lisboa (UNL), no arquipélago dos Açores, o Observatório do Mar dos Açores (OMA) e a Associação de Turismo Sustentável do Faial (ATSF) e no arquipélago da Madeira o Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea (CEAM).

Ests iniciativa teve por objectivo a criação de sinergias e novas políticas de gestão integradas do Património Cultural e Natural subaquático, em simbiose, resultando no envolvimento de cerca de quinze entidades publicas e privadas, das áreas da tecnologia, da conservação e gestão cultural e ambiental, operadores marítimos turísticos, centros de mergulho e associações culturais e desportivas, interessadas na regulamentação, fruição e salvaguarda destes patrimónios.

Através do protocolo estabelecido entre o projecto ecoRoute e a Frente MarFunchal, será agora possível aos utentes do Complexo Balnear da Barreirinha usufruírem de um espaço dedicado ao projecto e todas as actividades realizadas no seu âmbito na Região, através do CEAM, e nas outras regiões ultraperiféricas através dos restantes parceiros do projecto. Nesta ocasião serão cedidas à Frente MarFunchal duas máquinas destinadas à reutilização de plásticos de utilização única, que serão operadas em itinerância, durante o próximo ano, entre os diferentes complexos balneares geridos pela Frente MarFunchal, nas diferentes actividades de educação e salvaguarda, no âmbito da sustentabilidade e preservação do património subaquático.

A preservação deste património são responsabilidades colectivas, razão pela qual este projecto conta com uma série de parceiros locais, nas várias iniciativas que tem vindo a promover.

No âmbito das atividades realizadas pelo projecto ecoRoute na Madeira, o CEAM realça o ecoRoute Workshop para os Operadores Marítimo Turísticos, a limpeza subaquática do naufrágio do Prompt, a limpeza da Praia do Toco, a limpeza subaquática da Praia de São Tiago, entre outras formações com escolas e/ou atividades de tempos livres.