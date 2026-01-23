Vinho de Missa da Madeira apresentado hoje

A empresa Justino’s apresenta oficialmente esta sexta-feira, 23 de Janeiro, o seu novo vinho da Madeira destinado à celebração da Eucaristia.

A apresentação, que decorre no âmbito das Jornadas de Atualização do Clero, terá lugar no Seminário Diocesano do Funchal pelas 12 horas.

Em nota emitida, a empresa revela que o evento contará com a presença dos sacerdotes que participam nas jornadas, “que terão a oportunidade de conhecer e degustar este vinho, especialmente produzido para a celebração da Eucaristia”. A mesma nota refere que o vinho tem a chancela da Diocese do Funchal e que a iniciativa é de carácter privado, estando limitada ao clero e aos órgãos de comunicação social.

“Após a apresentação, o vinho de missa Madeira da Justino’s será comercializado, passando a estar disponível para a celebração da Eucaristia”, adianta a empresa. A Justino’s sublinha ainda que esta iniciativa “reforça o compromisso com a tradição e a qualidade, respondendo às necessidades das comunidades religiosas e celebrando um produto emblemático da região”.

Segundo a informação divulgada, a criação deste vinho pretende colmatar uma lacuna existente. “Este vinho de missa Madeira vem responder a uma grande falta, uma vez que a maioria dos sacerdotes celebra geralmente com vinho de missa do Porto”, é referido na nota. A empresa acrescenta que, “numa terra de vinho de grande qualidade, forte tradição e nome, era importante a concretização deste sonho”, sublinhando que, a partir de agora, “podemos celebrar as missas com vinho Madeira”.

O rótulo do produto identifica-o como “Vinho da Madeira. Vinho de Missa”, enquanto no contrarrótulo consta um texto da autoria do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, incluindo “uma citação do versículo onde Jesus toma o cálice e o dá a beber”.

O vinho é produzido a partir da casta Tinta Negra, em estilo meio seco, e foi elaborado “tendo em atenção as exigências e condições previstas pelo Código de Direito Canónico para o tipo de vinho usado para a celebração da Missa”, conclui a nota.

Outras inciativas que marcam a agenda regional neste que é o vigésimo terceiro dia do ano, em que faltam 343 dias para o fim de 2026:

- A partir das 9h30 - A Associação Living Care promove, em Câmara de Lobos, no Museu de Imprensa da Madeira, o I Fórum Living Care dedicado ao tema 'Mais Anos, Mais Desafios'. A iniciativa contará com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, da secretária regional da Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca, e da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido;

- Das 10 às 17 horas - Sessão de Apoio presencial às Candidaturas ao Programa Erasmus+2026, promovida pela agência nacional Erasmus+ Educação e Formação, na Escola Hoteleira e Turismo da Madeira;

- 11 horas - Concurso Regional de Cocktails Madeira 2026 no Mercado dos Lavradores;

- 11h30 - Apresentação do Livro 'Rosa dos Ventos Poéticos' da escritora madeirense Teresa Faria na Biblioteca Municipal da Ribeira Brava;

- 12 horas - Cerimónia de assinatura de protocolos de cooperação financeira entre a Câmara Municipal da Calheta e as Juntas de Freguesia do concelho no Salão Nobre do Município;

- 12h15 - O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, reúne-se com o secretário de Estado das Pescas e do Mar, Salvador Milheiro, no Salão Nobre do Governo Regional, no âmbito da visita oficial do governante à Região Autónoma da Madeira:

- 14h30 - ALRAM - Reunião da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia e Mar da Assembleia Legislativa da Madeira, tendo como ponto único a audição parlamentar do presidente da Comissão Executiva da ANA - Aeroportos de Portugal, Engenheiro Thierry Ligonniére, com a finalidade de esclarecer questões no âmbito do requerimento de audição parlamentar intitulado 'Aeroporto da Madeira e a gestão da ANA – Aeroportos de Portugal';

- 15 horas - Apresentação do XXXIX Festival de Música da Madeira, que terá lugar em Março, com a presença do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, no Centro Cultural da Quinta Magnólia;

- 15 horas - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente na sessão de apresentação da obra da autoria de Jorge Rio Cardoso, intitulada ‘Mais IA, Melhor Educação’, na Escola Secundária Francisco Franco;

- 16 horas - O representante da República para a Região, Ireneu Cabral Barreto, recebe os juízes desembargadores da 5.° Secção do Tribunal da Relação de Lisboa, no Palácio de São Lourenço;

- Das 17 às 22 horas - Madeira Padel Tour na Quinta do Padel;

- 18 horas - Inauguração do Centro Interpretativo do projecto ecoRoute da Madeira na Sala José da Silva 'SACA', no Complexo Balnear da Barreirinha;

- 18 horas - 35.º aniversário da Casa do Povo de São Roque do Faial;

- 18h30 - Concerto do Orfeão Madeirense na Junta de Freguesia de São Pedro;

- 19 horas - A Câmara Municipal do Funchal promove a 8.ª Edição do Fado Funchal com um concerto de Rão Kyao com Fado Bambu 'No Som da Palavra', no Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 19 horas - O Conservatório - Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode apresenta a performance do Estúdio de Ópera e Teatro Musical na Assembleia Legislativa da Madeira;

19h30 - Concerto Solidário com a participação de Inês Gonçalves, vencedora do 'The Voice Kids', e da madeirense Júlia Ochoa no auditório da Escola Horácio Bento Gouveia;

- 20h30 - O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode promove o Ciclo de Concertos de Alunos com 'Pianíssimo II' no Salão Nobre do Conservatório;

- 21 horas - Calheta a Rir 2026 com a actuação de Diário Guerreiro no auditório do MUDAS — Museu de Arte Contemporânea da Madeira;

- 21h30 - Espectáculo ‘Sombra’ - Versão 2.0. da humorista Bumba na Fofinha no Centro de Congressos da Madeira;

- Ao longo do dia - O deputado do Juntos Pelo Povo, eleito à Assembleia da República, Filipe Sousa, vai estar Bruxelas para denunciar o novo modelo de mobilidade entre as regiões autónomas e o continente, que considera "uma violação do princípio de continuidade territorial pelo Estado português".

Principais acontecimentos registados a 23 de Janeiro, Dia Mundial da Liberdade:

1542 - Henrique VIII de Inglaterra assume o título de rei da Irlanda.

1579 - É assinado o Tratado de Unificação de Utrecht, marco da fundação da Holanda

1849 - A anglo-americana Elizabeth Blackwell é a primeira mulher a licenciar-se em Medicina.

1915 - A Lei n.º 298, emitida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção Geral dos Negócios Comerciais e Consulares - 1ª. Repartição e publicada no Diário do Governo nº. 17/1915, aprova o tratado de comércio e navegação entre Portugal e a Grã-Bretanha, assinado em 12 de Agosto de 1914.

1918 - Beatificação de Nuno Álvares Pereira pelo Papa Bento XV.

1920 - Grande Guerra 1914-1918. A Holanda recusa-se a entregar aos aliados o antigo kaiser alemão Guilherme II, acusado de crimes de guerra.

1945 - II Guerra Mundial. Forças soviéticas alcançam o rio Oder, na Alemanha.

1963 - Na Guiné-Portuguesa, começa a luta armada pela independência do país.

1981 - Pela primeira vez, uma mulher, a escritora Marguerite Yourcenar, é admitida na Academia Francesa.

1983 - O Presidente da República, general Ramalho Eanes, anuncia a intenção de dissolver a Assembleia da República e convocar eleições legislativas.

1991 - Guerra do Golfo. Os Estados Unidos declaram iniciada a luta terrestre contra forças iraquianas na fronteira com o Kuwait.

1992 - O navio Lusitânia Expresso parte de Lisboa, rumo a Timor-Leste, para homenagear as vítimas do massacre do cemitério de Santa Cruz, em Díli, a 12 de novembro de 1991. Dezenas de jovens de vários países seguem a bordo com a missão depositar uma coroa de flores no cemitério. O navio acaba por ter de voltar para trás, a 10 de março, depois de ter sido intercetado pela marinha de guerra indonésia no Mar de Timor.

1995 - O primeiro-ministro, Aníbal Cavaco Silva, anuncia que não se recandidata à presidência do PSD no congresso do partido em fevereiro, nem à liderança do novo Governo após as legislativas de outubro.

1996 - A República Checa apresenta o pedido de adesão à União Europeia.

2003 - O Conselho de Ministros aprova a criação do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, que resulta da fusão dos dois anteriores organismos e estará em pleno funcionamento em março.

2004 - Greve geral da Função Pública, promovida pelas centrais sindicais Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP) e União Geral de Trabalhadores (UGT).

2004 - A Agência Espacial Europeia (ESA) em Darmstadt, Alemanha, anuncia que a sonda europeia Mars Express encontrou água sob a forma de gelo no polo sul do planeta Marte.

2008 - Dezanove pessoas morrem quando um avião polaco de transporte militar EADS Casa C-295M se despenha na aterragem no aeroporto de Miroslawiec, Bogdan Ziolkowski

2009 - A Qimonda, produtora de chips de memória que emprega 12 mil pessoas a nível mundial, decreta a falência. Em Portugal, a multinacional alemã responde pelo maior volume das exportações e emprega perto de 1200 trabalhadores, na unidade de produção de Vila do Conde, Porto.

2009 - A maioria socialista aprova, em votação final global na Assembleia da República, a nova lei do pluralismo e da não-concentração nos meios de comunicação social.

2011 - Aníbal Cavaco Silva é reeleito Presidente da República com 52,94% dos votos. Manuel Alegre obtém 19,75%, Fernando Nobre 14,1%, Francisco Lopes 7,14%, José Manuel Coelho, 4,5% e Defensor Moura 1,57%.

2014 - Termina o resgate ao setor bancário espanhol, que envolveu a injeção de 41.300 milhões de euros e a nacionalização de várias entidades.

2019 - Juan Guaidó, presidente do parlamento, autoproclama-se Presidente interino da Venezuela perante uma multidão de opositores de Nicolás Maduro, prometendo um "governo de transição" e "eleições livres".

2020 - Covid-19. As autoridades chinesas proíbem entradas e saídas numa segunda cidade, Huanggang, a cerca de 70 quilómetros de Wuhan. As duas cidades têm em conjunto mais de 18 milhões de habitantes.

2020 - O projeto de lei que formaliza a saída do Reino Unido da União Europeia é promulgado pela rainha Isabel II, viabilizando o 'Brexit' a 31 de janeiro.

2020 - O Orçamento da Madeira para este ano, o primeiro de um executivo de coligação (PSD/CDS-PP), é aprovado em votação final global na Assembleia Legislativa Regional, com os votos contra de toda a oposição (PS, JPP e PCP).

2022 - O Sporting conquista pela primeira vez no seu historial a Taça Hugo dos Santos em basquetebol, ao vencer o Benfica por 66-64 na final disputada no Pavilhão Multiúsos de Sines, Setúbal.

2025 - O Presidente norte-americano, Donald Trump, exorta a Arábia Saudita e a OPEP a baixarem o preço do petróleo, argumentando que "se o preço baixasse, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terminaria imediatamente".

Pensamento do dia: