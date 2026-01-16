Rede social X com falhas em Portugal e outros países pela segunda vez esta semana

A rede social X, antigo Twitter, deixou de funcionar normalmente em vários países, entre eles Portugal, Espanha e Estados Unidos, por volta das 15:00 (hora de Lisboa) por motivos ainda desconhecidos e pela segunda vez esta semana.

Os utilizadores da rede social comunicaram à página Downdetector problemas com o serviço tanto na aplicação móvel como na sua versão 'web', de acordo com os relatos enviados ao 'site', que registou cerca de 950 ocorrências em Portugal e mais de 4.000 em Espanha, pouco depois das 15:00.

Ao aceder à rede social e tentar recarregar a página, o X informa que "as publicações não estão a ser carregadas neste momento" e pede para tentar novamente, embora não funcione.

Por volta da mesma hora, mais de 50.000 utilizadores norte-americanos tinham relatado problemas à página Downdetector.

Esta incidência também foi detetada no Grok, o 'chatbot' de inteligência artificial generativa desenvolvido pela xAI e sobre o qual utilizadores espanhóis, norte-americanos e de vários países da América Latina relatam que deixou de funcionar normalmente.

Esta é a segunda incidência em menos de uma semana, pois na terça-feira a rede social também ficou cerca de uma hora fora do ar a nível global.