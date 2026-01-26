Proposta de novo regulamento para o Porto do Funchal apresentada até ao final de Fevereiro

A Secretaria Regional de Economia, os taxistas, os operadores turísticos e os agentes de cruzeiros regressaram hoje às negociações para tentar resolver o diferendo que tem marcado a operação de transporte no Porto do Funchal, onde a associação TáxisRAM tem falado de “concorrência desleal” e ameaçado protestos.

Na reunião, a TáxisRAM concordou em aguardar pelas conclusões do grupo de trabalho que irá apresentar propostas para a criação de um novo regulamento para o Porto do Funchal, que compatibilize todos os interesses em causa, e que deverá estar pronto até ao final de Fevereiro, avançou a Secretaria em comunicado de imprensa.

“Dentro dos próximos 30 dias não haverá manifestações”, garantiu o presidente da TáxisRAM, Paulo Pereira, prometendo “aguardar pela resposta da APRAM, por aquilo que sairá da actualização do regulamento".

A reunião contou com a participação do secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, e da presidente da APRAM – Administração dos Portos da Madeira, Paula Cabaço, que anotou as reivindicações dos taxistas relativas ao acesso ao porto.

Uma hora mais tarde, numa reunião com os restantes operadores, esteve representada a AITRAM – Associação Industrial de Táxi da Região Autónoma da Madeira, que afirmou não ver motivos para alterar as regras em vigor. Porém, disseram aceitar que sejam feitas melhorias no regulamento de acesso dos operadores turísticos e de transporte ao porto, “para bem de todos”.

Liliana Vieira, representante da BC Tours Portugal e da Ibercruises, apelou ao bom senso, alertando para o risco de “a imagem da Madeira ficar penalizada junto dos armadores”. “Entendemos que há regras que é preciso cumprir, mas tenho de salientar que o Porto do Funchal é um dos melhores. Na Madeira o serviço é impecável”, destacou.

O encontro contou ainda com representantes das empresas Travel One Portugal, Blandy e Carristour.

A posição da APRAM foi reforçada também esta manhã, quando a sua presidente declarou que a operação de transporte turístico no Porto do Funchal decorre com “regras claras, transparentes e sem discriminação entre operadores”, mesmo após um protesto dos taxistas na passada sexta-feira que causou constrangimentos no acesso ao porto.

O grupo de trabalho para a revisão do regulamento visa acomodar o aumento de viaturas e categorias de transporte que surgiram nos últimos anos, incluindo autocarros, táxis, jipes, carrinhas e sidecars, com o objectivo de encontrar soluções que satisfaçam todos os operadores no Porto do Funchal.

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, destaca que o novo regulamento, que vai ser criado, pretende, "com os contributos de todos, compatibilizar os interesses das diversas empresas que operam no porto do Funchal, quer sejam em nome individual ou colectivo".