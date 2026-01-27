Portugal goleia Hungria e está quase nos 'quartos'

A seleção portuguesa de futsal ficou hoje muito próximo de garantir um lugar nos quartos de final do Europeu, ao golear a Hungria por 5-1, em Liubliana, na abertura da segunda jornada do Grupo D.

Erick Mendonça, aos 23 segundos, Lúcio Rocha, aos seis minutos, Diogo Santos, aos 22, Tomás Paçó, aos 25, e Pany Varela, aos 34, selaram o segundo triunfo da formação das 'quinas', depois do 6-2 à Itália, enquanto Rutai reduziu para os magiares, aos 36.

Os bicampeões europeus em título podem garantir ainda hoje o apuramento, e o primeiro lugar do agrupamento, o que acontecerá se a Polónia não vencer a Itália.