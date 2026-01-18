Quase 3 toneladas de comida apreendidas em 2025

2,8 toneladas de comida apreendidas em 2025 é a manchete desta edição de domingo, 18 de Janeiro de 2026, resultante da entrevista ao DIÁRIO, a directora das 'Actividades Económicas', que "faz balanço das fiscalizações do ano passado, reconhece dificuldades de recursos humanos e revela que 7% das reclamações levaram à instauração de processos-crime. Sobre a recente actuação em Santana garante que 'foi integralmente enquadrada na lei". Leia tudo entre as páginas 26 a 28.

Quarto jogo sem vencer é a outra notícia de destaque, no caso com fotografia a acompanhar a primeira página. "No arranque da segunda volta, dois golos sofridos a papel químico ditaram a derrota do Nacional frente ao Gil Vicente (2-1). Na próxima jornada, os madeirenses defrontam o Rio Ave, na Choupana", resumimos. Leia a crónica e as reacções nas páginas 14 e 15.

Outra notícia com direito a primeira página é a do Médico com raízes na Ribeira Brava detido há 86 dias na Venezuela. Uma história para conhecer na página 12.

Direitos dos passageiros com defesa madeirense é tema actual e que também está na primeira página. "Eurodeputado Sérgio Gonçalves prevê consenso no plenário do Parlamento Europeu, num dossier polémico", salientamos, em dias que a "UE celebra 40 anos de adesão portuguesa, com sessão na próxima quarta-feira, em Estrasburgo, onde vai intervir Marcelo". Saiba tudo na página 10 e 11.

Por fim, como saberá, hoje é dia de ida às urnas, mas nunca é demais relembrar que o Boletim com 14 nomes mas só 11 candidatos. Assim, "saiba tudo sobre as eleições de hoje numa emissão multimédia que é difundida ao longo do dia em vários meios complementares do DIÁRIO. Na página 4 saberá o que lhe reservamos.

Boa leitura e bom domingo.