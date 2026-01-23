Ajude o Santiago a ter um quarto seguro e adaptado

Na rubrica ‘Lista de Espera’ da edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 23 de Janeiro, contamos a história do Santiago, um menino extraordinário cujo talento para a música e para as artes merece florescer num espaço seguro.

A sua família de cinco vive numa casa pequena em Santa Cruz e precisa do seu apoio para construir um quarto adaptado.

Desde 2017, que os pais do Santiago tentam ampliar a casa, mas restrições do Plano Director Municipal (PDM) e limitações financeiras impedem a construção.

Numa tentativa de ajudar este menino autista, de 12 anos, a psicóloga da associação ‘Os Grandes Azuis’ lançou uma campanha de GoFundMe para angariar 34 mil euros e oferecer ao Santiago um espaço adaptado às suas necessidades.

O Santiago é autista com Grau de Suporte 2. Isso significa que o mundo é, frequentemente, demasiado alto, demasiado brilhante e demasiado caótico para o seu sistema nervoso. O barulho, as luzes da rua, a desorganização de um espaço partilhado — tudo isto não é apenas incómodo para ele; é dor, é sobrecarga e é um obstáculo ao seu crescimento. Paz Rodrigues, psicóloga

Para já – de acordo com a página do peditório – foram angariados apenas 1.700 euros, motivo que levou a associação a relançar a campanha – não só nas suas redes sociais, como através de mealheiros colocado em dois estabelecimentos comerciais: o restaurante Miradouro Cruz da Caldeira, em Câmara de Lobos e o restaurante Grelhados do Pinheiro, na Ribeira Brava.

Cada euro conta: ajude o Santiago a ter um espaço seguro:

Donate to "UM QUARTO" de esperança para o Santiago, organized by Os Grandes Azuis O Santiago tem 12 anos e é um menino muito especial. Vive com os pais e doi… Os Grandes Azuis needs your support for "UM QUARTO" de esperança para o Santiago

Não estamos a pedir por capricho. Estamos a lutar pela dignidade, pela saúde mental e pelo futuro do Santiago. O seu donativo oferece noites de sono tranquilas, momentos de calma e a esperança de que este menino incrível possa atingir todo o seu potencial. Ajude-nos a transformar esta esperança em realidade Paz Rodrigues, psicóloga

Leia mais na edição impressa de hoje: