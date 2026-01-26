Licenças de armas de fogo para defesa pessoal quase no zero
Bom dia. Estas são as principais páginas dos jornais nacionais, sejam eles generalistas, sejam económicos, sejam desportivos, que se publicam nesta segunda-feira, 26 de Janeiro de 2026.
No Correio da Manhã:
- "Desde 6 de dezembro. Frio e gripe provocam 3928 mortes em excesso"
- "Benfica 4 Estrela da Amadora 0. Estreia de sonho de miúdos campeões"
- "FC Porto-Gil Vicente. 'Os golos vão aparecer para ganharmos jogos', Farioli confiante"
- "Quase 9 toneladas de 'coca'. PJ e Marinha caçam submarino da droga"
- "SNS paga. Cirurgias extras custam mais 212 milhões de euros"
- "Alverca. Estudante assassinado por dívida de 30 euros"
- "Concelho do Sardoal. Autarca desviou 135 mil euros de Junta de Freguesia"
- "Em França. Português mata nora com 10 tiros"
- "Acerto de contas. Informações ao fisco para benefícios no IRS"
- "Revolta nos EUA. Policia de imigração desarma homem antes de o executar"
No Público:
- "Bastonário alia-se a juízes para travar expedientes na Operação Marquês"
- "Revolta em Mineápolis. A morte que expôs os limites da ofensiva migratória de Trump"
- "ACT recebeu quase 3500 queixas por assédio no trabalho, mas só aplicou 20 contra-ordenações"
- "Partidos. Depois do efeito Cotrim, IL vê espaço político para ocupar"
- "Drogas. PJ apreende recorde de quase nove toneladas de cocaína em operação conjunta no Atlântico"
- "Ambiente. O estranho caso de Pereira, a vila onde ninguém sabe que os seus esgotos estão na mira da UE"
- "Governo. Declarações de ministro sobre técnicos do ICNF geram repúdio"
- "Entrevista. 'Neutralidade do PSD é para limitar subida do Chega'. Miguel Poiares Maduro e a segunda volta das presidenciais"
- "Banca. Taxas mistas são o novo normal no crédito para compra de casa"
No Jornal de Notícias:
- "Dezenas de crentes em Fátima para fazer exorcismos"
- "Portagens rendem quase quatro milhões de euros por dia a concessionários"
- "Benfica 4-0 Estrela. Redenção de Pavlidis na noite dos miúdos"
- "Braga 5-0 Alverca. Magia de Zalazar na maior goleada da época"
- "FC Porto. Farioli relativiza fragilidade no ataque dos dragões"
- "Moura. Pai julgado por matar um dos filhos com a ajuda do outro"
- "Sangue. Dádivas com quebra acentuada desde 2023"
- "Presidenciais. Lei não obriga Ventura a sair da liderança do Chega"
- "Porto. Didimo está na vanguarda da tecnologia em 3D"
No Diário de Notícias:
- "Licenças de armas de fogo para defesa pessoal caíram 95% em dez anos"
- "Grupo 1143. Proclamar 'nós só queremos o Islão fora da Europa' é crime de ódio, conclui tribunal"
- "Economia. Inquérito a 1500 empresários da indústria antecipa colapso no emprego em 2026"
- "Música. MARO: 'A música para mim tem de continuar a ser o escape criativo onde posso experimentar e divertir-me'"
- "Presidenciais. Ventura teve menos votos do que em 2021 em quatro freguesias de Lisboa"
- "Projeto. Seguro quer menos megaprocessos judiciais e vai zelar pelo secretismo das investigações"
- "Tensão. Carney criticou rumo dos Estados Unidos, Trump não gostou e já começou a retaliar"
- "Claude Meyer, especialista em assuntos asiáticos: 'Uma invasão frontal de Taiwan é improvável'"
- "Livros da semana. A destruição de uma mãe por Itamar Vieira Junior"
No Negócios:
- "IMI aumenta em quatro municípios e desce em 34"
- "Conversa Capital. Cristina Siza Vieira: 'É do interesse da Iberia a TAP tornar-se secundária'. Vice-presidente da Associação de Hotelaria de Portugal diz que a relação de Trump com a Europa pode afetar o pêndulo do turismo"
- "Investidor privado. Taxa fixa, variável ou mista, o que escolher para comprar casa?"
- "Trabalho. Emprego qualificado resiste, mas salários já travam a fundo"
- "Bolsa. Entre a SpaceX e a OpenAI. Vem aí o maior IPO de sempre"
- "Transportes. Grupo Paulo Duarte compra 15 'gigaliners' e elogia Governo"
No O Jornal Económico:
- "Moedas promete 500 casas em cooperativa"
- "Portugal é o primeiro país a adotar carteira digital"
- "Ouro em máximos. A melhor semana desde a crise de 2008"
- "Augusto Mateus: 'É lamentável que ninguém queira saber se os fundos europeus deram certo'"
- "Iniciativa Liberal chama Castro Almeida para que explique apoio aos restaurantes"
- "Ministra da Energia: 'É melhor' que a refinaria de Sines fique portuguesa"
- "Dois terços dos grandes aquíferos estão em declínio"
- "Sauditas reduzem tamanho da cidade-bolha no deserto"
- "Negociação a três sobre Ucrânia com poucos resultados"
- "Amanhã conferência: JE debate habitação"
No Record:
- "Benfica 4-0 E. Amadora. Invasão do Seixal. Campeões mundiais Sub-17 brilham na goleada"
- "Rafa volta entre aplausos e assobios"
- "Sporting. Suárez ao ritmo de Gyokeres. Os mesmos 24 tiros certeiros da temporada inicial do sueco"
- "FC Porto-Gil Vicente. 'São dois gigantes', Farioli elogia rivais"
- "Futebol feminino. Racing Power 0-5 Benfica. Águias com 7 pontos de avanço"
- "Europeu de Andebol. Portugal-Noruega. Ainda há esperança"
No O Jogo:
- "Benfica 4-0 E. Amadora. Estrelas à solta. Goleada construída com autoridade e fechada com assistência de Banjaqui para estreia de sonho de Anísio Cabral"
- "José Mourinho: 'Ganhámos, jogámos bem e foi lindíssimo para os miúdos'"
- "Rafa entrou e ouviu as bancadas divididas"
- "FC Porto-Gil Vicente. 'Energia está nos níveis certos'. Farioli não teme o desgaste e elogia capacidade física. Italiano pede mais calma na hora de atirar à baliza"
- "Sporting. Suárez supera Gyokeres. Leva 17 golos, mais um do que o sueco na época de estreia"
- "Nuno Santos junta-se à equipa esta semana"
- "Braga 5-0 Alverca"
- "Famalicão 3-0 Tondela"
- "Nacional 4-0 Rio Ave"
E no A Bola:
- "Benfica 4-0 E. Amadora. Tempo dos mais novos. Campeões europeus e mundiais de sub-17 estreiam-se e abrilhantam goleada. Banjaqui, titular-surpresa, cruzou para Anísio Cabral, entrado um minuto antes, fechar a vitória"
- "FC Porto-Gil Vicente. Froholdt recupera a tempo"
- "Francesco Farioli: 'A importância deste jogo é clara'"
- "Fofana por empréstimo. Negócio com o Rennes deve ficar fechado nas próximas horas. Dragões querem incluir cláusula de compra na transferência do médio"
- "Sporting. Luis Suárez marca de todas as maneiras e feitios. A Bola faz a radiografia aos 24 golos do avançado colombiano em 31 jogos nos leões"
- "Inglaterra. Bruno assiste na vitória do United em casa do líder"
- "Europeu de Andebol. 'Não vamos desistir', promete Rui Silva. Portugal-Noruega"
- "SC Braga 5-0 Alverca"
- "Famalicão 3-0 Tondela"
- "Nacional 4-0 Rio Ave"