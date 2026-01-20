Conservatório apresenta quase uma centena de eventos nesta temporada

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, apresentou a sua Temporada Artística, com 98 eventos previstos, envolvendo mais de 20 grupos artísticos, em iniciativas que cruzam música, teatro, dança e multimédia, nas ilhas da Madeira e do Porto Santo.

A Temporada deste ano irá permitir aos alunos aplicar conhecimentos em contexto real, subindo ao palco, lidando com o público e desenvolvendo segurança, disciplina, responsabilidade e expressividade. Ao mesmo tempo, pretende estimular a criatividade e a sensibilidade artística, convidando os alunos a interpretar, criar e dialogar com diferentes estilos e épocas.

Através dos eventos, o Conservatório abre ainda as suas portas à comunidade, envolvendo famílias, habitantes e quem nos procura, valorizando o trabalho de todos os envolvidos. Ao formar públicos e oferecer apresentações de qualidade, contribuirá para o acesso à cultura e para o fortalecimento da identidade artística local.

Entre eventos e grupos participantes destacam-se:

• Estúdio de Ópera e Teatro Musical

• Orquestra de Bandolins e Guitarras

• Coro Juvenil

• Pedro e o Lobo Marinho (Orquestra Sinfónica)

• Orquestra de Jazz

• História Alegre de Portugal (Teatro)

• Concerto de Primavera/Solidário (Orquestra de Sopros, Solistas de Canto, Banda Militar)

• Um Concerto para ti, Pai (Coro Infantil)

• Espetáculo Dia Mundial da Dança

• 45.º FCIM

• 16º Ciclo de Concertos Comentados

• Concerto de Aniversário da Orquestra de Bandolins e Guitarras

• Concerto Festas de São João

• OctoVox – Concerto de Final de Ano Letivo (Ninfas do Atlântico)

• Concerto de Encerramento do Ano Letivo