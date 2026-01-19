Estoril goleia na Amadora (5-0) e segura nono lugar

O Estoril Praia segurou hoje o nono lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao golear no reduto do Estrela da Amadora por 5-0, no encontro de encerramento da 18.ª jornada, a primeira da segunda volta.

João Carvalho, aos três minutos, Begraoui, aos 51, 54 e 70, o segundo de penálti, e Alejandro Marqués, aos 64, selaram o segundo triunfo fora dos 'canarinhos', num jogo em que os anfitriões ficaram reduzidos a 10 aos 45, por expulsão de Marcus.

Na classificação, o Estoril Praia passou a contar 23 pontos, agora mais quatro do que o Estrela da Amadora, que se manteve no 12.º posto, com 19.