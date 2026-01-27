Marinha participou em 2025 na apreensão de 2,2 toneladas de droga

A Polícia Marítima (PM) participou em 2025 em operações conjuntas de combate ao tráfico de droga que resultaram na apreensão de 2,2 toneladas de droga e 12 embarcações de alta velocidade, adiantou hoje a Autoridade Marítima Nacional.

Segundo um comunicado de balanço da atividade operacional de 2025 hoje divulgado pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), a PM "realizou 51.101 ações de fiscalização, das quais 7.630 dirigidas a embarcações no mar".

"Destaca-se ainda, em estreita colaboração com a Marinha, a Força Aérea e a Polícia Judiciária (PJ), o empenho no combate ao narcotráfico que resultou na apreensão de cerca de 2,2 toneladas de produto estupefaciente e de 12 Embarcações de Alta Velocidade (EAV)", segundo o balanço.

Só com a Operação Adamastor, que decorreu no último fim de semana ao largo dos Açores e que levou à apreensão num semissubmersível de quase nove toneladas de cocaína, na maior apreensão de sempre desta droga em Portugal, a Marinha já quadruplicou o total de droga apreendido em 2025.

Ainda no âmbito do combate ao tráfico de droga "a Unidade Especial da Polícia Marítima (UEPM), através do Grupo de Ações Táticas (GAT), realizou 37 missões" em 2025.

No âmbito das operações da agência europeia FRONTEX de controlo e vigilâncias das fronteiras marítimas da União Europeia, a PM resgatou 3.350 migrantes, tendo realizado 387 missões e mais de 2.300 horas de navegação.

A Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC) da PM apreendeu "23 toneladas de amêijoa-japónica imprópria para consumo e cerca de 36 kg de meixão, mantido em estado vivo".

"As operações, muitas das quais realizadas em estreita cooperação com autoridades policiais congéneres europeias, culminaram na execução de 34 mandados de busca e apreensão, domiciliários e não domiciliários e na realização de detenções e apreensões. A UCIC procedeu igualmente à realização de inspeções a locais de crime e à execução de exames periciais no âmbito de inquéritos criminais, totalizando 87 exames e inspeções judiciárias", refere-se no comunicado.

Já o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) salvou 749 pessoas e registou 897 saídas de socorro. Nas zonas balneares esteve envolvido em 173 ações de assistências a banhistas, "com 72 vidas salvas e 13 buscas bem-sucedidas de crianças perdidas".

"Foram realizados 2.366 Exames Específicos de Aptidão Técnica, nos quais 1.766 nadadores-salvadores obtiveram ou renovaram a sua certificação. O ISN realizou também formações de suporte básico de vida, oxigeno-terapia e trauma para elementos da PM, militares empenhados em projetos de vigilância e outras entidades que solicitam ações de formação nessas áreas", adiantou ainda o comunicado.