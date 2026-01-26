Ribeira Brava participou no Seminário Nacional Eco-Escolas 2026

O Município da Ribeira Brava marcou presença no Seminário Nacional Eco-Escolas 2026, que decorreu entre os dias 22 e 25 de Janeiro, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. O encontro reuniu coordenadores do Eco-Escolas, técnicos municipais e profissionais da educação ambiental de todo o país, com o objectivo de reflectir sobre estratégias educativas, boas práticas e políticas públicas orientadas para a sustentabilidade.

Segundo nota à imprensa, a Câmara Municipal assegurou a participação dos responsáveis pelo Programa Eco-Escolas das várias entidades do concelho e integrou o técnico municipal Dinarte Spínola e o vice-presidente, Hélder Gomes, responsável pelos pelouros da Educação e do Ambiente, sublinhando a relevância estratégica que o Município atribui à educação ambiental, à cidadania ativa e à promoção da sustentabilidade, numa abordagem transversal que abrange todas as fases da vida, desde a infância ao envelhecimento ativo.

Para o vice-presidente, a participação neste seminário demonstra o investimento e a importância que a autarquia atribui à educação ambiental, de uma forma consciente e responsável. “Não se trata de uma despesa, mas de uma aposta clara no futuro do concelho, na formação de cidadãos mais informados, participativos e comprometidos com a sustentabilidade”, referiu, acrescentando que “é através do trabalho em equipa, da proximidade às escolas e da cooperação entre instituições que se constroem comunidades mais resilientes e preparadas para os desafios ambientais”.

A participação neste encontro contou com representantes da Creche do Campanário, da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, das Escolas EB1/PE da Ribeira Brava, Serra de Água, Tabua, Corujeira e Campanário, bem como da Universidade Sénior da Ribeira Brava e constituiu um momento enriquecedor de partilha, aprendizagem e contacto com outras realidades, permitindo reforçar conhecimentos e integrar novas práticas que serão agora aplicadas no contexto local.

Por fim, diz que a Ribeira Brava continua, assim, a afirmar-se como um concelho comprometido com a educação para a sustentabilidade, educando hoje para proteger o amanhã.