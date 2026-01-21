Gasolina faz aumentar consumo dos combustíveis em 2025

O consumo de combustível mais caro, a gasolina de 98 octanas, teve o maior aumento em 2025 face a 2024, seguido da gasolina de 95 octanas, enquanto que o combustível mais consumido na Região Autónoma, o gasóleo, teve uma ligeira quebra de 0,6% no consumo, compensado pelos aumentos de quase 13% e quase 8% nas duas congéneres referidas, o que significou que os três tiveram aumentos de 2,6% em relação ao ano anterior.

Segundo os dados fornecidos pela Alfândega do Funchal, em 2025, na RAM, "a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina), superou os 170,2 milhões de litros, tendo crescido 2,6% face ao ano precedente", refere a Direção Regional de Estatística da Madeira. "A informação desagregada pelos principais tipos de combustível mostra que foram introduzidos 108,5 milhões de litros de gasóleo, -0,6% que em 2024", mas "no que se refere às gasolinas, observa-se que as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas rondaram, respetivamente, os 48,6 e os 13,1 milhões de litros, representando pela mesma ordem, variações face ao ano precedente de +7,8% e +12,8%".

Já o gás propano e butano, a sua "introdução no consumo em 2025 rondou as 11,7 e 4,4 mil toneladas, respetivamente (+7,3% e -10,6% que no ano anterior), enquanto no gás natural, a quantidade introduzida foi de 31,8 mil toneladas (+3,5% do que em 2024)", refere a DREM.

"Reduzindo o âmbito de estudo ao 4.º trimestre de 2025, observa-se que neste período, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) atingiu os 42,2 milhões de litros, valor superior ao do período homólogo em 0,9%. Naquele trimestre, a procura de gasóleo rodoviário foi de 27,1 milhões de litros (-2,1% face ao mesmo trimestre de 2024). No que se refere às gasolinas, observa-se que entre Outubro e Dezembro de 2025, as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas foram de 11,8 e 3,4 milhões de litros, tendo aumentado 5,9% e 10,3%, respetivamente, face ao mesmo período do ano anterior", frisa nos dados divulgados hoje.

Gasóleo mais caro, gasolina em média mais barato

"Em 2025, a média dos preços máximos de venda ao público do gasóleo rodoviário foi de 1,404€, tendo aumentado 7,6 cêntimos face a 2024. Tendência contrária observou-se no caso da gasolina de 95 octanas, cujo preço médio foi de 1,546€, o que representou um decréscimo de 4,2 cêntimos entre 2024 e 2025", salienta a DREM, sendo esses os únicos aos quais fazem essa especificação, uma vez que são aqueles que a Região determina ainda o preço máximo de venda ao público.

E conclui também olhando ao 4.º trimestre de 2025, período no qual "o preço médio do gasóleo rodoviário fixou-se em 1,459€, superior ao registado no período homólogo (1,283 €) e no trimestre anterior (1,451€). No caso da gasolina de 95 octanas, o preço médio no último trimestre de 2025 foi de 1,583€, observando-se um aumento de 4,8 cêntimos face ao preço verificado no período correspondente do ano precedente e uma subida de 1,0 cêntimos comparativamente ao trimestre precedente", conclui.