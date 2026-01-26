Venda de cimento diminuiu em 2025

Segundo os dados apurados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) e divulgados esta segunda-feira, "no ano de 2025, as vendas de cimento na Região Autónoma da Madeira (RAM) rondaram as 166,2 mil toneladas, refletindo uma descida de 5,4% face ao ano anterior (175,7 mil toneladas)".

"Por sua vez, o valor do cimento vendido na RAM no ano de referência situou-se nos 25,3 milhões de euros, apresentando um crescimento anual de 2,5%", realça a DREM.

"Reduzindo o âmbito da análise ao 4.º trimestre de 2025, a quantidade de cimento comercializado em primeira venda diminuiu 11,8% face ao período homólogo, enquanto o valor de vendas desceu 3,6%", sinaliza a autoridade estatística regional com base no Inquérito Mensal às Vendas de Cimento que realiza.