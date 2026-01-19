Cinco colombianos fortemente armados e suspeitos de ligações ao tráfico de droga detidos em França

Cinco colombianos fortemente armados foram detidos na noite de domingo para hoje em Lyon, no sudeste de França, suspeitos de estarem prontos para levar a cabo uma ação de vingança em nome de traficantes de droga, segundo fontes policiais.

Um grupo de quatro homens foi detido num carro roubado perto da estação de Perrache, e um quinto membro num apartamento suspeito de ter servido como local de esconderijo, disseram à agência de notícias francesa AFP fonte policiais.

Os quatro homens no carro, com idades entre os 25 e os 30 anos, foram detidos quando saíam de um parque de estacionamento, onde tinham estado à espera durante muitas horas, levantando suspeitas de que um ato criminoso estava iminente, de acordo com as mesmas fontes.

Para os investigadores, a sua operação inseria-se no âmbito de um confronto entre dois grupos rivais pelo controlo de pontos de venda de droga no bairro de La Duchére, nos arredores da cidade francesa de Lyon.

Um homem natural deste bairro, suspeito de ser um grande traficante, conhecido como Fiston, encontra-se atualmente detido na Colômbia, à espera de extradição para França.

Acusado de ter mandado executar ações de tiroteio no bairro de La Duchère contra polícias e rivais, está a ser investigado por "homicídio e tentativa de homicídio em associação criminosa".

Este homem foi detido na Colômbia a 25 de outubro de 2022, na sequência da emissão de um alerta vermelho da Interpol, a polícia internacional.

Dois ex-militares colombianos, igualmente suspeitos de serem assassinos profissionais, tinham já sido detidos no final de 2024 nos subúrbios de Lyon.