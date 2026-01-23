Núcleo de Cinotécnia da Marinha recebe nova recruta de quatro patas no Funchal
O Núcleo de Cinotécnia do Corpo de Fuzileiros recebeu ontem, 22 de Janeiro, uma nova cadela de raça Pastor-belga-malinois, que se encontra agora na Escola de Fuzileiros para iniciar o seu percurso de preparação e treino.
A cadela foi entregue pelo canil Terra do Geranium, no Funchal, com o apoio da Força Aérea Portuguesa, que colaborou nas deslocações necessárias.
A Marinha vai contar com a participação do público para escolher o nome da nova militar de quatro patas.
As sugestões poderão ser acompanhadas através das redes sociais da instituição, que irá divulgar o processo de selecção.