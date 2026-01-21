Jovem de 17 anos ferido na sequência de um despiste de mota

Um jovem de 17 anos ficou ferido, esta tarde, na sequência de um despiste de mota, nas imediações da Escola da Ponta do Sol, que mobilizou meios de socorro dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava.

De acordo com o que foi possível apurar, o motociclista terá embatido numa carrinha estacionada, queixando-se posteriormente de dores num dos membros superiores e na zona do peito.

Na chegada ao local, a equipa médica procedeu à imobilização do jovem e, posteriormente, transportou-o para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.