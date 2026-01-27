Frente MarFunchal encerra todos os acessos ao mar

A Frente MarFunchal procedeu, esta manhã, ao encerramento de todos os acessos ao mar, devido à passagem da Depressão Joseph.

"Inclusive a Praia Formosa", pode ler-se na publicação nas redes sociais.

Não obstante, a entidade recomenda à população para "evitar aproximar-se" da linha de água e para obedecer "rigorosamente" às zonas vedadas com barreiras ou fita sinalizadora.