Associação do Caminho Real da Madeira reelege direcção em AG na Ponta do Sol

A Associação do Caminho Real da Madeira realiza amanhã, sábado, dia 24 de Janeiro, duas Assembleias Gerais dirigidas aos seus associados, a realizarem-se na Capela de Santo António, na vila da Ponta do Sol.

De acordo com nota de imprensa, "a primeira sessão, com início marcado para as 09h00, corresponde à Assembleia Geral Electiva, tendo como ponto único da ordem de trabalhos a eleição dos órgãos sociais da Associação para o quadriénio 2026 a 2030", sendo que "a lista que será submetida a votação é a que consta no documento entregue à Mesa da Assembleia Geral, nos termos do Regulamento Interno da Associação".

Mais acrescenta que "a lista candidata apresentada é conjunta e unitária, propondo-se dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Associação do Caminho Real da Madeira, com um projecto centrado na promoção, defesa e valorização dos Caminhos Reais, através da dinamização de actividades de carácter cultural, pedagógico, científico, desportivo, recreativo e social. A candidatura integra órgãos de direcção, fiscalização e assembleia geral, assegurando uma estrutura completa para o próximo mandato associativo", no que parece assegurar a continuidade da actual direção liderada por Miguel Silva Gouveia.

"Pelas 10h00 terá lugar a Assembleia Geral Ordinária, dedicada à apreciação e votação das contas relativas ao ano de 2025, bem como à discussão e aprovação do orçamento e do plano de actividades para 2026, incluindo ainda um ponto destinado a outros assuntos de interesse para a vida associativa", refere ainda..

Todos os sócios da Associação do Caminho Real da Madeira estão convidados a participar nas duas Assembleias Gerais, "reforçando o exercício democrático e o envolvimento activo na definição do futuro da associação", insta.