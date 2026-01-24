Escolas da Ponta do Sol representadas no Seminário Nacional Eco-Escolas 2026

Dois estabelecimentos de ensino do concelho da Ponta do Sol estão representados no Seminário Nacional Eco-Escolas 2026, que decorre entre 22 e 25 de Janeiro, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. O encontro reúne coordenadores do Programa Eco-Escolas, técnicos municipais e profissionais da educação ambiental, com o objectivo de reflectir sobre estratégias educativas e práticas sustentáveis.

Integrado na agenda da Guimarães 26 – Capital Verde Europeia, o seminário é organizado pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), em parceria com a autarquia local, assumindo-se como um espaço de partilha de experiências, aprendizagem e cooperação entre os vários intervenientes do programa Eco-Escolas.

Ao longo dos quatro dias, os coordenadores Eco-Escolas participam em workshops, painéis temáticos, fóruns de debate e apresentações de projectos. Entre os temas em destaque estão a biodiversidade, os espaços exteriores escolares, a acção climática, a gestão de resíduos e a alimentação sustentável, com o objectivo de reforçar práticas pedagógicas e ampliar a intervenção educativa na área da sustentabilidade.

O programa inclui ainda uma Conferência Internacional de Educação Ambiental, que marcou a abertura do evento, contando com a participação de especialistas da área e reforçando a ligação entre o conhecimento científico e a prática educativa nas escolas.

No seminário marcam presença os coordenadores Eco-Escolas José Martins, Fernando Cabeceiro e João Pereira, assim como o director Rui Ramos, da EB1/PE/C da Ponta do Sol, e a coordenadora Eco-Escolas Tânia Moreira, da EB1/PE do Lombo dos Canhas.

Em nota emitida, o coordenador Eco-Escolas José Martins, da EB1/PE/C da Ponta do Sol, destaca que “este seminário constitui uma oportunidade para os coordenadores consolidarem a sua formação, estreitarem laços com colegas de todo o país e partilharem experiências susceptíveis de inspirar novas acções ambientais nas comunidades educativas”. O responsável sublinha ainda que “sem o apoio do Município da Ponta do Sol, a presença das escolas neste encontro nacional estaria seriamente comprometida”.