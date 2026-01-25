Colisão frontal na Avenida da Madalena

Um condutor, de 43 anos, ficou ferido, esta tarde - 15h30 -, na sequência de uma colisão entre dois automóveis ocorrida na Avenida da Madalena, em Santo António, no Funchal. A vítima apresentou um hematoma frontal, mas recusou ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça depois de receber os primeiros socorros no local.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram uma ambulância de socorro (AMS) e três operacionais para a ocorrência, garantindo a assistência necessária.