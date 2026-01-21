Albuquerque visita novo reservatório de água de rega na Ponta do Sol

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou que a inauguração do novo reservatório de água de rega na freguesia dos Canhas, no concelho da Ponta do Sol, constitui “uma aposta estruturante no apoio à agricultura e na gestão racional dos recursos hídricos”.

A infra-estrutura vem concluir a rede de novos postos de armazenamento e abastecimento de água de rega naquela zona do concelho e representou um investimento global de cerca de 3 milhões de euros, com financiamento repartido entre o Governo Regional e o Proderam.

O depósito tem capacidade para cerca de 3 mil metros cúbicos de água, permitindo abastecer entre 368 regantes da freguesia.

Segundo Miguel Albuquerque, o sistema permite uma distribuição mais eficiente da água, recorrendo a motores, controlo digital e a uma gestão integrada. “Esta capacidade instalada permite evitar desperdícios, assegurar que cada regante tem a água necessária e garantir uma utilização equilibrada de um recurso essencial”, afirmou tendo junto a si o secretário regional da Agricultura e Pescas e o presidente da Câmara Municipal.

O governante sublinhou ainda que este investimento traduz uma forma moderna de continuar a apoiar os agricultores, não apenas através de apoios directos, mas com infraestruturas eficientes, sustentáveis e com funcionamento racional, ajustadas às atuais exigências do sector agrícola.