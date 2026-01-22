Prolongamento da Via Rápida e requalificação de estradas em análise na Ponta do Sol

O presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques, reuniu-se, esta manhã, com o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, nas instalações da respectiva secretaria, num encontro de trabalho dedicado à análise de vários assuntos de interesse estratégico para o concelho, com particular incidência nas acessibilidades e na mobilidade.

A reunião decorreu num ambiente de diálogo institucional positivo, ficando evidente a boa relação entre o Município da Ponta do Sol e o Governo Regional, bem como a vontade comum de encontrar soluções concretas para responder às necessidades da população, tanto no curto e médio prazo como através de obras estruturantes. Autarquia da Ponta do Sol

Um dos principais temas abordados foi o estudo para o prolongamento da Via Rápida entre os concelhos da Ribeira Brava e da Calheta, através de um traçado a uma cota mais elevada, que poderá atravessar zonas intermédias do concelho, nomeadamente a freguesia dos Canhas, beneficiando igualmente áreas como a Lombada e o Monte.

Sobre esta matéria, Rui Marques sublinhou a relevância estratégica das acessibilidades para o desenvolvimento do concelho. "As acessibilidades são uma questão absolutamente central para o futuro da Ponta do Sol. Melhorar a mobilidade não é apenas reduzir tempos de viagem, é criar melhores condições para a fixação das pessoas, para a atividade económica e para a coesão territorial do concelho".

Paralelamente, foi discutida a necessidade de encontrar soluções de curto prazo que permitam minimizar os constrangimentos existentes na circulação automóvel, sobretudo durante o período de Verão, nos arruamentos adjacentes à Ribeira Brava e na ligação à Ponta do Sol. Ficou acordado que estas situações serão alvo de estudo, de forma articulada, enquanto se aguarda pela concretização das grandes obras estruturantes.

"Não podemos ficar à espera de soluções que demoram vários anos sem, entretanto, dar resposta aos problemas que afetam diariamente quem vive e trabalha no concelho. É essa preocupação com o curto prazo que também trouxemos para cima da mesa", frisou o autarca.

Ao nível da rede viária, o secretário regional assegurou a requalificação da Reta dos Canhas, uma via estruturante para a freguesia, incluindo intervenção no mobiliário urbano e a criação de passeios em toda a sua extensão, reforçando a segurança dos peões. Foi igualmente confirmada a repavimentação da Estrada Regional 222, no troço Canhas – Moledos.

A Estrada dos Anjos foi outro dos assuntos em destaque, tendo o Governo Regional manifestado disponibilidade para colaborar na sua requalificação. Caberá agora ao Município da Ponta do Sol a elaboração de um projecto que garanta melhores condições de segurança, salvaguardando a identidade paisagística da zona. "Queremos soluções que melhorem a segurança e a qualidade das vias, mas que respeitem o território e a paisagem. Esse equilíbrio é fundamental para o concelho da Ponta do Sol", destacou Rui Marques.

Por fim, foram também abordados os dossiês da Marina e, também, da Lagoa do Lugar de Baixo, tendo sido assumido o compromisso de estudar planos de intervenção e requalificação destes espaços, com vista à valorização e dignificação da imagem do concelho.

No final da reunião, o presidente da Câmara reforçou a importância do trabalho conjunto entre as duas entidades, vincando que "esta reunião demonstra que o Município da Ponta do Sol está a trabalhar de forma responsável e estratégica, em articulação com o Governo Regional, na procura de soluções para melhorar as acessibilidades e a qualidade de vida da nossa população".