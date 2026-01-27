Explosão em apartamento em Coimbra provoca quatro feridos e estragos em prédio

Uma explosão num apartamento de um prédio de sete andares em Coimbra provocou hoje quatro feridos e não dois, como inicialmente adiantou o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra.

A explosão ocorreu no primeiro andar de um prédio no Vale das Flores, na rua Augusto Marques Bom, desconhecendo-se para já as causas que estiveram na sua origem.

Segundo fonte da Proteção Civil Municipal, dois dos feridos saíram da habitação pelo próprio pé.

Uma das outras vítimas foi avaliada com ferimentos graves e foi transportada para os hospitais de Coimbra.

A mesma fonte adiantou que não há crianças entre os feridos.

A explosão provocou estragos exteriores no prédio, sobretudo nas janelas dos apartamentos, menos no último andar, no sétimo piso.

O alerta foi dado às 10:25 e os meios de socorro ainda estão no local.