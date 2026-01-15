Explosão em edifício em Utrecht provoca grande incêndio e pelo menos quatro feridos

Uma forte explosão num edifício no centro de Utrecht provocou hoje um grande incêndio e causou pelo menos quatro feridos, informaram as autoridades dos Países Baixos.

A polícia indicou que recebeu várias chamadas a reportar uma explosão ao início da tarde, pouco antes das 15:30 locais (menos uma hora em Lisboa), seguindo-se um incêndio que se propagou rapidamente, obrigando os bombeiros a elevarem o nível de intervenção para "grande incêndio".

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades, que apelaram à população para q ue não se aproxime do local do incidente e para que facilite o trabalho das equipas de emergência.

A área foi isolada pelas forças de segurança, com a mobilização de bombeiros, paramédicos e equipas de proteção civil.

As autoridades ativaram o protocolo de emergência que prevê a coordenação alargada dos serviços de emergência, mesmo fora da área imediata do sinistro.

Várias ambulâncias e helicópteros de resgate foram mobilizados por precaução, tendo sido cortadas ao trânsito as ruas adjacentes ao edifício afetado.

A presidente da câmara de Utrecht, Sharon Dijksma, explicou que "a extensão exata dos danos ainda é incerta" e que, embora o local do evento seja conhecido, ainda não se sabe "quantos edifícios e quais foram danificados", mas adiantou que está em curso uma investigação e que "foi percebido o cheiro a gás".

Os bombeiros estavam a tentar controlar o incêndio a partir do exterior, uma vez que o edifício ficou instável após a explosão.

As causas da explosão permanecem desconhecidas e estão a ser investigadas.

O incêndio gerou chamas intensas e colunas de fumo visíveis a partir de diferentes pontos da cidade, segundo testemunhos locais.