Agricultores com estragos pelo temporal de Dezembro vão poder candidatar-se a apoios

O Governo Regional já fez o levantamento dos estragos causados pelos temporais do passado mês de Dezembro. De acordo com o secretário regional de Agricultura e Pescas, esse processo está concluído, tendo sido afectadas, sobretudo, plantações de bananeiras e de cana-de-açúcar.

Sem se compromoter com apoios para todos, Nuno Maciel apontou que será aberto, "oportunamente", um aviso específico no âmbito do PEPAC - Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, sucessor, por assim dizer, do antigo PRODERAM (Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira ), procurando "o restabelecimento do potencial produtivo para esses mesmos agricultores".

Perante as dúvidas levantadas pelos jornalistas quanto a valores, prazos ou agricultores afectados, o governante repetiu que, no momento, não podia adiantar mais do que já havia dito.

Sem se comprometer com datas, ficou apenas garantida a abertura do referido "aviso específico, orientado de acordo com as Resoluções que foram aprovadas no Conselho do Governo, quando tivermos o PEPAC em pleno a funcionar, que permitirá que se candidatem ao restabelecimento do pontencial produtivo", sustentou.