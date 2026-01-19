Miradouro do Guindaste encerra dois meses

O acesso ao Miradouro do Guindaste, na freguesia do Faial, concelho de Santana, vai estar encerrado entre 2 de Fevereiro e 2 de Abril de 2026, devido à realização de obras de adaptação das infra-estruturas.

A informação consta do Edital n.º 05/2026 da Câmara Municipal de Santana, assinado pelo vereador Gabriel Faria, que torna público o encerramento do miradouro durante o período de execução da empreitada.

Além do fecho do acesso ao miradouro, o trânsito na Estrada do Guindaste ficará condicionado, sendo permitido apenas o acesso aos moradores.

A autarquia apela à população para que adopte as devidas precauções e cumpra as normas de segurança, agradecendo a compreensão pelos constrangimentos causados, sublinhando que a intervenção visa a melhoria das infra-estruturas e da qualidade do espaço público.

O edital datado de hoje, 19 de Janeiro de 2026, será afixado nos locais habituais.