Seguro e Ventura em frente-a-frente terça-feira na RTP, SIC e TVI

António José Seguro e André Ventura vão estar frente-a-frente na RTP, SIC e TVI naquele que deverá ser o único debate televisivo entre os dois candidatos à segunda volta das eleições presidenciais, noticiaram as televisões.

De acordo com as televisões generalistas, o debate terá 75 minutos de duração.

Seguro e Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no domingo, terem conquistado 31,1% e 23,5% dos votos, respetivamente.