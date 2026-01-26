Porto Moniz anuncia datas da Semana do Mar até 2029

A Câmara Municipal de Porto Moniz anunciou, esta segunda-feira, as datas da Semana do Mar para os próximos quatro anos.

A edição deste ano do evento - que é considerado um dos maiores festivais de Verão da Madeira - decorrerá de 22 a 26 de Julho, de quarta-feira a domingo, devido às festividades religiosas em honra de Santa Maria Madalena, que decorrem na Santa do Porto Moniz entre 21 e 22 de Julho.

“Enquanto eu for presidente deste Município, as festividades religiosas, neste caso em particular, a de honra a Santa Maria Madalena, são para respeitar. Temos de saber respeitar aquilo que já existia antes de alguém sonhar fazer uma Semana do Mar", justificou Olavo Câmara, presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz, sublinhando que se trata de uma celebração que "com particular relevância à população da Santa do Porto Moniz”.

A partir de 2027, o formato de sete dias será reposto:

26 de julho a 1 de Agosto (2027)

24 a 30 de Julho (2028)

23 a 29 de Julho (2029)

“O ano passado, a Semana do Mar decorreu entre terça-feira e domingo, precisamente pelo mesmo motivo. Apesar de todas as festividades do concelho terem por objectivo atrair visitantes ao Porto Moniz, a verdade é que, em primeiro lugar, estarão sempre os nossos munícipes. Foram eles que nos elegeram e é pelas pessoas do Porto Moniz, e pela defesa dos seus interesses, que trabalhamos todos os dias, nas mais variadas áreas”, acrescentou Olavo Câmara.

O autarca sublinha que a antecipação das datas visa permitir uma organização eficaz e facilitar a vinda dos emigrantes, que todos os anos regressam à terra natal para participar no evento. “Muitas pessoas têm-nos contactado a perguntar as datas em que realizaremos a Semana do Mar, razão pela qual, eu e a minha equipa, achámos por bem desbloquear já as datas em que realizaremos o evento durante os quatro anos do nosso mandato, não apenas para que os nossos munícipes possam agendar devidamente as suas férias mas, sobretudo, para que possamos ter cá também os nossos emigrantes que, ano após ano, aproveitam a Semana do Mar para regressar à terra que os viu nascer”, esclareceu.

Olavo Câmara afirma que, apesar de o evento já ter atingido um patamar relevante nas festividades madeirenses, a aposta é continuar a crescer. “Não podemos andar para trás (...) compete-me a mim e à minha equipa continuar a fazer este evento crescer, com aposta em artistas nacionais e internacionais, mas nunca esquecendo os regionais ou os locais, que para nós têm tanta ou mais importância do que aqueles que vêm de fora da Região para atuar cá”, afirmou.

O edil adiantou ainda que, embora o cartaz de artistas já esteja definido, a prioridade actual é preparar o desfile de Carnaval do Porto Moniz, marcado para 15 de Fevereiro. Só após esta data será anunciado oficialmente o programa completo da Semana do Mar de 2026.