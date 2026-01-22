Trânsito a fluir com normalidade nos acessos e no centro do Funchal

Bom dia. A circulação rodoviária decorre, esta manhã, de forma globalmente normal nos principais acessos ao Funchal e no centro da cidade, sem registo de ocorrências graves a condicionar o trânsito.

De acordo com a informação disponível nas plataformas de monitorização de tráfego e nos canais públicos da Via Litoral (VR1), não há indicação de acidentes, cortes de via ou congestionamentos significativos nos sublanços de acesso à cidade, mantendo-se a circulação fluida ao longo da manhã.

Também no centro do Funchal não são reportados constrangimentos relevantes. O trânsito apresenta níveis considerados habituais para um dia útil, com abrandamentos pontuais nas artérias habitualmente mais movimentadas da cidade, nomeadamente nos eixos de entrada e saída do centro, coma rotunda de ligação da ER 204 com a Estrada Conde Carvalhal, Viveiros, Hospital e Rua 5 de Outubro.

Registam-se também condicionamentos momentâneos em zonas semaforizadas, sobretudo em cruzamentos com maior volume de tráfego e junto a áreas de serviços, comércio e estabelecimentos escolares, onde a circulação tende a ser mais intensa durante o período da manhã.

Até ao momento, a concessionária da Via Litoral não emitiu qualquer aviso de condicionamento, e não há registo de incidentes rodoviários nas principais artérias urbanas.